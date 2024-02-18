Silvan'da gölete düşen genç kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Silvan'da gölete düşen genç kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’da gölete düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evinden ayrılan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı sudan çıkartıp durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, Sevinç'in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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