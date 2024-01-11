Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti
Şimal iki yıl önce yakalandığı meme kanserini yenerek sağlığına kavuşmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerini üzecek haberi duyurdu.

Şarkıcı Şimal, iki yol önce yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından yenmişti.

"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı, iyileşme haberini sevenleriyle "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle paylaşmıştı.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Rutin kontrolleri için hastaneye giden Şimal, kötü haberi sevenlerine duyurdu.

Şimal, bu sefer beyninde tümör tespit edildiğini açıkladı.

Şimal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" dedi.

EŞİ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Şimal'in okuma ve yazma bozukluğu çektiğini belirten eşi, sosyal medyada Şimal'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Şimal'in eşi "Şimal hanım yazma ve okuma zorluğu çektiği için ben (eşi) buradan bütün dualarınızı iyi dileklerinizi ona iletiyorum. Çok da mutlu oluyor mesajlarını duyunca. Ben size küçük bir bilgilendirme yapmak isterim. Pazartesi ya da Salı ameliyata girecek. Beyindeki kitlenin etrafı ödem olduğu için doktorların dediğine göre önceliğimiz onu almak temizlemek çünkü Şimal hanımın hayatını kolaylaştırmak gerektiğini söylediler. Konuşma okuma bozukluğu, yazma bozukluğu denge kaybı, sağ kol, sağ bacakta güçsüzlük vb yaşıyoruz. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım inşallah da kurtulacağız. Bu arada ne çok seveni varmış ben bile onun adına çok mutluyum. Eksik olmayın dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

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