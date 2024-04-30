Şimdi de Medine’yi sel aldı. Oralarda neler oluyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Şimdi de Medine’yi sel aldı. Oralarda neler oluyor?
Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel nedeniyle Medine sokakları adeta denize dönerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde, yoğun yağış sebebiyle sel felaketi meydana geldi. Yaşanan selde, şehrin sokakları adeta denize dönerken, birçok araç sel sularına kapılarak zarar gördü. Selin yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Medine’nin sele teslim olduğu görüntülerde, sokakların suyla dolduğu ve araçların sürüklendiği görülüyor. Sel suları, çevrede bulunan her şeyi sürüklerken, insanlar suya kapılmamak için büyük bir çaba gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda, Hz. Muhammed’in mezarı Mescid-i Nebevi’nin bulunduğu bölgede, sağanak yağışın etkili olduğu görülüyor.

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