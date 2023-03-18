Güldür Güldür oyuncusundan kolonlu kirişli doğum günü kutlaması

Ülke gündemine yönelik skeçleriyle beğeni toplayan Güldür Güldür'ün kadrosundaki başarılı işleriyle olduğu kadar, kadrosunda bulunduğu Seçim Dansı adlı tiyatro oyunuyla da beğeni kazanan oyuncu Rüştü Onur Atilla yoğun temposundan kalan tüm vakitlerini eşine ve çocuklarına ayırıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden ailesine dair çok sayıda paylaşımda bulunan Atilla, bu defa eşi Sinem Ayyıldız'ın doğum gününü kutladı.

Ülkenin yoğun gündemine göndermelerde bulunan paylaşımında Rüştü Onur Atilla şu satırları paylaştı:

"Birlikte (sadece ikimiz) en son iki buçuk ay önce bu fotoğrafı çektirmişiz... o kadar mesaimiz yoğun ki.

Çocuklar, işler, karamsarlık, umut, stres, tartışma, gülme, saçmalama, boş boş durma isteği, bir şey izlemek, kafa dağıtmak, akşama ne yemek yapacaksın derdi, çocuklara yoğurt yapma, kemik suyu pişirme, hastalıklar, hastaneler, hayati kararlar, para pul işleri...

en son iki buçuk ay önce baş başa fotoğraf çektirmişiz. Zaman çok yoğun ve hızlı akarken seninle aktığı için çok mutluyum. İyi ki doğdun sevgilim. Birlikte nice yaşlara. Çocuklarımızın harika annesi, evimizin kolon, kiriş ve sağlam temeli karım... seni seviyorum"