Simeone'nin müthiş golü Roma'yı yıktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Torino, Giovanni Simeone'nin attığı şık golle Roma'yı mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Serie A (İtalya birinci ligi) 3. hafta maçında Roma ve Torino karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Torino, 59. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Sol kanattan ilerleyen Giovanni Simeone, hızla rakip yarı sahaya geçti ve pasını sağ taraftaki Cyril Ngonge'a verdi. Rakiplerinden sıyrılan Ngonge, topu yeniden Simeone'ye gönderdi.

Ceza sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Simeone, topu düzelttikten sonra şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

Bu sonuçla ilk yenilgisini yaşayan Roma, 6 puanda kaldı. İlk galibiyetini alan Torino ise puanını 4'e yükseltti.

