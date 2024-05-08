Simge Fıstıkoğlu'nun bu sözlerine beğeni yağdı: Dileyen bana ırkçı diyebilir ama...

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Y.K. adlı Iraklı öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla vurdu.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, hastanede yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

"VATANDAŞLIK SATIN ALAN BİR IRAKLI AİLENİN ÇOCUĞU..."

Ünlü spiker Simge Fıstıkoğlu da X hesabından olaya isyan etti. Fıstıkoğlu, “Dileyen "ırkçı" diyebilir, ben bir Türk öğretmeninin vatandaşlık satın alan bir Iraklı ailenin çocuğu tarafından öldürülmesine üzülüyor, öfkeleniyorum, içerliyorum! bu ülke bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Fıstıkoğlu’nun bu mesajına çok sayıda destek geldi.