Simge Sağın bacak dekolteli kıyafeti ile mest etti

Nisan ayının en çok dinlenenler listesinde birinciliği bırakmayan Simge Sağın kıyafetleriyle sosyal medyayı sallıyor. Simge son konserinde yine yaktı geçti.

Simge Sağın bacak dekolteli kıyafeti ile mest etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hem sahne performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Simge Sağın her giydiğiyle olay olmaya devam ediyor.

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Sahne tarzıyla cesaretini konuşturan ve son aylarda en çok dinlenenler listesinde zirvede olan Simge önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

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Güzel şarkıcı, dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" şarkısını söylemeden önce yalnız olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük başarı... Ayrıca bu şarkıyı bu kadar söyleyip sevgilim olmaması da büyük başarı."

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Simge bu konserdeki sahne tarzıyla da hayranlarını mest etti. Siyah iki parça kombini dikkat çeken şarkıcı derin bacak dekoltesiyle olay oldu.

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