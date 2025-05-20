Simge Sağın sahnede gözyaşlarını tutamadı: Hayranlarından anlamlı destek!

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Simge Sağın sahnede gözyaşlarını tutamadı: Hayranlarından anlamlı destek!

Seslendirdiği parçalarla Türk halkının beğenisini kazanan Simge Sağın ablasını kaybetmesinin ardından ilk kez sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı simge sağının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay sağın, uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Nilay sağın 16 Mayıs tarihinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçının ablasının tabutuna ağlayarak sarıldı o görüntüler sosyal medyada gündem olurken simge sağın ayakta durmakta zorlandığı da dikkat çekmişti.


Ünlü isim ablasının ölümünü ardından ilk konserini verdi. Güzel şarkıcının gözyaşlarını tutamadığı o anlarda hayranları da alkışlayarak kendisine destek olmaya çalıştı.

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