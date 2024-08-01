Simidin hem gramajı hem fiyatı arttı

Samsun'da simit zamlanırken, gramajı da artırıldı. 65 gram olan simit bundan sonra 80 grama çıkarılıp, 10 liradan satılacak.

Açıklama, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler'den geldi. Güler, simidin gramajında indirime gitmediklerini, 15 gram artırdıklarını duyurdu.

Simide yüzde 50'lik bir zam geldiği konusunun doğru olmadığını ifade eden SESOB Başkanı Güler, gramajın düşürülmediğini 65 gramdan 80 grama çıkarıldığını açıkladı. Simidin ağırlığını 15 gram artırdıklarını söyleyen Güler, 7,5 liradan satılan 65 gram simidin 80 grama çıkarılarak, 10 liradan satılacağını duyurdu. Zam oranını yüzde 10,8 olarak açıklayan Hacı Eyüp Güler, artan maliyetleri dikkat çekerek, esnafın ayakta kalması için düşük düzeyde bir zam yaptıklarını ifade etti.