Simidin hem gramajı hem fiyatı arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simidin hem gramajı hem fiyatı arttı

Samsun'da simide zam geldi, fiyatı ve gramajı yeniden belirlendi. Simite zam geldi: Fiyat ve gramaj belirlendi. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'da simit fiyatının 10 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Gramajı ise 65'ten 80 grama çıkarıldı.

Samsun'da simit zamlanırken, gramajı da artırıldı. 65 gram olan simit bundan sonra 80 grama çıkarılıp, 10 liradan satılacak.

Açıklama, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler'den geldi. Güler, simidin gramajında indirime gitmediklerini, 15 gram artırdıklarını duyurdu.

Simide yüzde 50'lik bir zam geldiği konusunun doğru olmadığını ifade eden SESOB Başkanı Güler, gramajın düşürülmediğini 65 gramdan 80 grama çıkarıldığını açıkladı. Simidin ağırlığını 15 gram artırdıklarını söyleyen Güler, 7,5 liradan satılan 65 gram simidin 80 grama çıkarılarak, 10 liradan satılacağını duyurdu. Zam oranını yüzde 10,8 olarak açıklayan Hacı Eyüp Güler, artan maliyetleri dikkat çekerek, esnafın ayakta kalması için düşük düzeyde bir zam yaptıklarını ifade etti.

samsun-foto4455.jpg

İlgili Haberler
Altın sinyali aldı coştu. Zirveye çıktı
Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
Mirasçıdan alınacak. Yok artık dedirten karar
Son Haberler
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu Yaşam
TIR devrildi onlarca koyun telef oldu
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat Ekonomi
SGK 1 gün bile olursa ceza kesecek. Çalışanlar ve patronlar dikkat
Tek darbeyle yerle bir oldu Gündem
Tek darbeyle yerle bir oldu
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı Dünya
Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması Gündem
RTÜK’ten Halk TV’ye İsrail soruşturması
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi Gündem
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi Spor
Filenin Sultanları ikinci sette galip geldi