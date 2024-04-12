Simit Tiridi nasıl yapılır?

Hem pratik hem de lezzetli hem de gıda israfının önüne geçen bu yemek sofralarınızın şahı olacak.

İŞTE O LEZZETLİ SİMİT TİRİDİNİN TARİFİ…

1 KİŞİ İÇİN;

1,5 tane simit (bayat)

2-3 yemek kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharatla (kimyon, karabiber, kekik ya da daha farklı baharatlar) ve tuzla kavrulmuş kıyma

2 yemek kasığı eritilmiş tereyağı (isteğe göre 1 yemek kasığı salça ekleyebilirsiniz)

YAPILIŞI