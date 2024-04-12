Simit Tiridi nasıl yapılır?

Büşra Kapan
Simit Tiridi nasıl yapılır?
Hayat kurtaran pratik yemeklerden biri de Simit Tiridi. Bayatlayan simitlerin değerlendirilmesiyle yapılan bu yemek eşsiz lezzetiyle damaklarınızı çatlatacak tariflerden biri.

Hem pratik hem de lezzetli hem de gıda israfının önüne geçen bu yemek sofralarınızın şahı olacak.

İŞTE O LEZZETLİ SİMİT TİRİDİNİN TARİFİ…

1 KİŞİ İÇİN;

1,5 tane simit (bayat)

2-3 yemek kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharatla (kimyon, karabiber, kekik ya da daha farklı baharatlar) ve tuzla kavrulmuş kıyma

2 yemek kasığı eritilmiş tereyağı (isteğe göre 1 yemek kasığı salça ekleyebilirsiniz)

YAPILIŞI

  1. Bayatlamış olan simitlerinizi önce enlemesine bıçak ile doğrayın, daha sonra suyu güzel çekmesi için elinizle ufalayın.
  2. sonrasında sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatın. Fazla suyunu arındırın. (bu işlemi simitlerin iyice yumuşaması için gerekirse 2-3 kez tekrarlayın).
  3. Ardından sırası ile sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymayı ve tereyağını döküp bekletmeden servis edin.

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