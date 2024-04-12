Simit Tiridi nasıl yapılır?

Hem pratik hem de lezzetli hem de gıda israfının önüne geçen bu yemek sofralarınızın şahı olacak.
İŞTE O LEZZETLİ SİMİT TİRİDİNİN TARİFİ…
1 KİŞİ İÇİN;
1,5 tane simit (bayat)
2-3 yemek kepçesi kemik suyu
3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt
3 yemek kaşığı baharatla (kimyon, karabiber, kekik ya da daha farklı baharatlar) ve tuzla kavrulmuş kıyma
2 yemek kasığı eritilmiş tereyağı (isteğe göre 1 yemek kasığı salça ekleyebilirsiniz)
YAPILIŞI
- Bayatlamış olan simitlerinizi önce enlemesine bıçak ile doğrayın, daha sonra suyu güzel çekmesi için elinizle ufalayın.
- sonrasında sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatın. Fazla suyunu arındırın. (bu işlemi simitlerin iyice yumuşaması için gerekirse 2-3 kez tekrarlayın).
- Ardından sırası ile sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymayı ve tereyağını döküp bekletmeden servis edin.
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