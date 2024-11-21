Simite büyük zam geliyor. Çay simit keyfi de lüks olacak

7'den 70'e her kesimden zevkle tükettiği simit de yılbaşından sonra zamdan nasibini alacak. Fırıncılar un, maya, yağ gibi ürünlere aşırı zam yapılması nedeniyle simiti zam yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

Bir fırıncı "5 ay önce 500 TL'ye satılan bir çuval unu artık 1000 TL'den alıyoruz. 500'e aldığımız yağ ise bin 500 lira oldu. Bunlara kira, elektrik, su, giderlerini de ekleyignce zam yapmamız kaçınılmaz oluyor" dedi.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, konuya dair yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nda onay gelmesinin ardından İzmir Gevreğini 15 TL olarak satılacağını belirtti.

Özellikle pazar günleri simitle kahvaltı yaptığını söyleyen bir vatandaş "İstanbul'da simit ekmekten bile pahalı. Pazar günü 2 ekmek 2 simit alıyorum. 55 TL ödüyorum. Yılbaşından sonra ekmek 15 simit 17.5 TL'den satılır. Yapacağım 2 ekmek 1 simit almak olacak. Hükümet benim gıdamdan kesiyor. Bana verdiği zammı cebime koymadan eritti" dedi.

Gebze'de bir fırına girdiğini söyleyen ve masalardan birine oturduğunu belirten bir vatandaş "Cebimde 100 TL vardı. Oğlum büyük çay ve simit istedi. Ben de miden rahatsız yalanını söyleyerek çay istemedim ve bir poğaça aldım. Poğaçayı her ısırdığımda gelecek hesabı düşündüm. Ya 100 TL'yi geçerse çocuğumun yanında rezil olurum diye. Kasadaki adam 70 TL deyince derin bir nefes aldım. Ben de büyük çay istesem kasada rehin kalacaktım. Bu durumdan ben mi utanayım beni bu duruma düşürenler mi utansın" diye konuştu.