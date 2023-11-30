Simiti asla öyle yemeyin

Simidin fazlası zararlı mı? Nelere yol açıyor? İşte yanıtları...

Filiz Kıral KAYNAK: İHA
Simiti asla öyle yemeyin

Doç. Dr. Suna Yapalı, herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa kişinin tükettiği besinler ve yaşam tarzı ile ilişkili olduğunu, alınacak bazı önlemlerin sorunla mücadelede fayda sağlayabileceğini söylüyor. Doç. Dr. Yapalı, gaz ve şişkinliktene kurtulmanın yollarını açıkladı ve bazı uyarılar yaptı.

Doç. Dr. Yapalı, “Gaz ve şişkinlik tedavisi oldukça zordur, hastalar il/aclara rağmen şikayetleri tekrarladığı için genellikle mutsuzdurlar. Bu nedenle iyi bir hekim-hasta işbirliğiyle hastalara zaman ayrılarak sebeplerin ve düzeltilebilir faktörlerin anlatılması başarı oranlarını artıracaktır” diye konuştu.

HAVA YUTMAMALI

Hızlı yemek yemek, yemek yerken konuşmak, sakız çiğnemek, sigara, puro ya da pipo kullanmak, içecekleri pipetle içmek, derin iç çekmek daha fazla hava yutulmasına neden olurken gaz ve şişkinliğe yol açıyor. Yutulan hava, sindirim sistemindeki gazın en önemli sebeplerinden birisi. Hava dışarı atılamazsa aşağıya bağırsaklara inerek karında dolgunluk, şişkinlik ve ağrıya yol açabiliyor. Bu nedenle telaşeden uzak, iyice çiğneyerek yemek yemeli, yerken çok konuşmamalı, katı besinleri su ile yutmamalı, içecekler geniş ağızlı bardaklardan içilmeli, puro, pipo, sigara içmemeli, ağız açık uyumamalı ve derin iç çekmelerden kaçınılmalı.

KÜÇÜK LOKMALARLA YİYİN


Yemekler az yağlı olmalı çünkü yağ ve hava beraberliğinde mide içerisindeki basınç artıyor, ayrıca yağlı gıdalar mide boşalımını yavaşlatarak karında rahatsızlık ve şişkinliğe yol açar. Bir oturuşta büyük porsiyonlar yerine, daha az ve daha sık yemeye özen göstermeliyiz.

YEDİKTEN SONRA YATMAMALI

Oturma pozisyonunda yutulan hava yemek borusundan geri çıkarak ağızdan atılırken, yatar pozisyonda ise ince bağırsaklara geçebiliyor. Kişinin oturuş ve duruş şekli gazın bağırsaklara iletilmesinde önemli rol oynuyor. Yemeklerden sonra dik oturun, ayakta durun ya da yürüyüş yapın.

YEDİKTEN SONRA EGZERSİZ YAPMALI

Yemeklerden 2 saat sonra yapılan yürüyüş gazın atılmasını sağlıyor. Yürümekte fayda var…

Doç. Dr. Yapalı sözlerine şunları da ekledi:

“Bazıları karbonhidratları sindiremezler. Bu nedenle, büyük miktarlarda laktoz içeren süt, yoğurt, ayran, krema, tereyağı ve dondurma tüketmek, kramp ve ishal ile birlikte artan gaz üretimine yol açabilir. Laktoz içerikleri düşük olduğu için kaşar peyniri, beyaz peynir, süzme peynir, labne peynir ve lor peyniri gibi peynir türleri ciddi semptomlara yol açmıyorsa tüketilebilir” dedi.

İHA

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