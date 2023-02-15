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Nets, Ben Simmons için bu yaz takas arayabilir

NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten Ben Simmons takımdan ayrılıyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:08
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Simmons Brooklyn Nets'den ayrılıyor

Nets, Ben Simmons için bu yaz takas arayabilir
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Brooklyn Nets'in bu yaz Ben Simmons için takas arayışında olacağı iddia edildi.

SİMMONS BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİR
Kyrie Irving ve Kevin Durant'in aynı hafta içinde takas edilmesiyle geleceği bir miktar belirsiz hale gelmiş olan Nets ekibi, Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre bu yaz döneminde Simmons'ı da başka bir yere gönderebilir:

"Simmons'a bu sezondan sonraki iki yılda yaklaşık 80 milyon dolar ödenmesi gerek olduğu, elbette Brooklyn'de izlenmesi gereken başka bir durum. Nets'in, hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmiş olan Simmons için nasıl bir takas piyasası oluşabileceğini değerlendirmesi bekleniyor. Kariyerinde üç kez All-Star olmuş olsa da, Philadelphia'daki günlerinde sergilediği formdan hâlâ çok uzakta."

Nets, 2019'da Sixers ile imzaladığı beş yıllık uzatma kontratı bulunan Simmons'ı, Şubat 2022'de Philadelphia 76ers'tan takaslamıştı.

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