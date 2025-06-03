Simone Inzaghi, Al Hilal ile anlaştı

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Simone Inzaghi, Al Hilal ile anlaştı

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi Suudi Arabistan Al Hilal'in başına geçecek.

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yollar ayrılıyor. Son olarak Paris Saint Germain karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaybeden Inter'in teknik direktörü Inzaghi Arabistan'a gidiyor.

YÜKSEK MAAŞ ALACAK

Simone Inzaghi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile bu hafta 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bunun karşılığında yüksek bir maaş alacağı öğrenildi. Inter'in başında bulunduğu sürede İtalyan teknik adam 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa kazandı.

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