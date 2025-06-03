Simone Inzaghi, Al Hilal ile anlaştı

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yollar ayrılıyor. Son olarak Paris Saint Germain karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaybeden Inter'in teknik direktörü Inzaghi Arabistan'a gidiyor.

YÜKSEK MAAŞ ALACAK

Simone Inzaghi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile bu hafta 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bunun karşılığında yüksek bir maaş alacağı öğrenildi. Inter'in başında bulunduğu sürede İtalyan teknik adam 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa kazandı.