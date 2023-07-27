Simpsonlar Twitter'ın yeni logosunu da önceden bildi. Yok artık

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'daki son değişiklik Simpsonlar tarafından bilindi.

2022'de Twitter’ı satın alan Elon Musk uygulamada değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Son olarak “Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz.” açıklamasıyla logoyu değiştirdi.

Twitter'ın ünlü mavi kuş logosu X'le değiştirildi ve X.com uzantısı artık kullanıcıları Twitter web sitesine yönlendirildi.

10 yılı aşkın bir süre önce, Simpsonlar'ın 2012 tarihli bir bölümünde, Homer'ın Twittter'ın yeni logosuna benzer sembolü olan bir uygulama kullandığı görülüyor.

Çizgi dizinin dikkatli hayranlarının fark etmesi ve şaşkına dönmesinin ardından Simpsonlar'daki sahne sosyal medyada viral oldu.

Ned Flanders'ın Edna Krabappel'le gizli evliliği üzerine kurulu bölümde Homer, akıllı telefonunda gezinirken görülüyor. Telefonun ana ekranında Twitter'ın yeni logosuna son derece benzeyen X sembollü bir uygulama olduğu dikkat çekiyor.