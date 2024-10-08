Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiği belli oldu! Açıklama ilk ağızdan

"The Simpsons, Donald Trump'ın başkanlığından 2020'deki katil eşekarısı istilasına varana kadar birçok büyük olayı bölümlerinde konu olarak işleyerek izleyenleri şoke etti. Dizinin baş yapımcısı Matt Selman, bu olayların nasıl tahmin edebildiklerini ilişkin bir açıklama yaptı.

KORONAVİRÜSÜ YILLAR ÖNCESİNDEN KONU ETMİŞLERDİ

1989'dan beri yayın yapan The Simpsons 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. The Simpsons'ın belki de en isabetli tahmini gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgınına işaret etmesi olmuştu.

Matt Selman, People dergisine verdiği demeçte geleceği tahmin etmenin sırlarının düşündüğünden daha basit olduğunu söyledi. Matt Selman açıklamasında "Eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz" dedi. Selman, dizi yazarlarının geçmişteki insan hatalarını inceleyerek gelecekteki hataları tahmin edebildiğini belirtti.

Selman, diğer yandan izleyicilerin dizinin sahte görsellerle tahminlerde bulunduğunu söylemesinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. "Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha anlamlı," diye konuşan Matt Selman, insanların bu durumu büyüsel bir şekilde algılamak istediğini ekledi.

Uzun soluklu dizilerden The Simpsons, 1989'dan bu yana yayınlarını sürdürerek 36. sezonuna kadar geldi.

ABD'NİN EN ÜNLÜ AİLESİ

Dizide tipik bir Amerikan kasabasındaki Simpson ailesinin günlük yaşamını konu ediniliyor.

Selman, olayların ve tahminlerin arkasında bir derinlik olduğunu, ancak bunun daha çok geçmişteki hatalara dayanarak oluşturulduğunu açıkladı.