Simpsonslar Trump'a yapılacak suikasti de mi önceden bildi? İşte o sahne...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simpsonslar Trump'a yapılacak suikasti de mi önceden bildi? İşte o sahne...

Simpsonlar çizgi filmi günümüzde yaşanan bazı olayları önceden bilmesi ile 'kehanetleri gerçek olan çizgi film' olarak bilinirken bu kez de ABD Başkanı Trump'a yapılan suikasti önceden bildiği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar, Donald Trump'ın ölümünü betimleyen ve "Simpsonlar" dizisinde yer aldığı öne sürülen görselin aslında 2017 yılında Babadun adlı İspanyolca YouTube kanalında yayınlandığını ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLER GERÇEK DEĞİL

Söz konusu görsel, videonun 1 dakika 2. saniyesinde yer alıyor ve 2020 yılında Trump ile eşi Melania'nın COVID-19’a yakalandıkları dönemde yeniden gündeme geldi.

Ayrıca, Trump ile ilişkilendirilen başka bir "Simpsonlar" bölümü, Springfield kasabasında yapılan bir açılışı konu alıyor. Ancak bu bölümdeki olayların suikast girişimiyle herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

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"DİZİYE AİT HERHANGİ BİR BÖLÜMDE BÖYLE BİR SAHNE YOKTUR"

Teyit.org'un X hesabında yapılan açıklamada, "The Simpsons’ın Trump’ın ölümünü resmettiği iddiası doğru değildir. Diziye ait herhangi bir bölümde böyle bir sahne yoktur. Görsel, dizinin 'kehanetlerini' anlatan bir YouTube videosundan alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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