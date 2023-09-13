Şimşek, 2024’ü kamuda tasarruf yılı ilan etmeli

Mehmet Şimşek enflasyonla mücadele ederken özellikle kısa vadede dönüşü olabilecek yapısal çözümlere odaklanmalı. Şimdi bana kısa vadeli reform mu olur diyeceksiniz. Evet olur…

Bakın, sorun enflasyon ise bunun iki önemli gerekçesi var, birincisi gıda fiyatları. İkincisi ise dış girdiye bağlı sanayi üretimi.

Gıdada ‘Hal Yasası’ başlı başına kısa vadede sonuçları olacak bir mini reformdur. Hal kayıt sisteminde üreticiden çok aracı olur mu? Evet, ne yazık ki oluyor. Aracı sayısı arttıkça da fiyatlar tarladan sofraya kadar gelirken şişiyor.

Sadece aracı sayısının artması değil, hallerdeki düzen, lojistik, saklama gibi unsurların modern hâle getirilmesi. Büyük marketlerin direkt tüketiciye inerek ürünleri kapatıp fiyatı sıkıştırması gibi birçok konu denetim altına alınmalıdır.

Tarımda yapacağımız reformlarla Hollanda olmak 4-5 yılı alabilir. Ama yukarıdaki örnekte anlattığım gibi kısa vadede küçük dokunuşlarla fiyatları aşağıya ittirmek, en azından köpüğü önlemek mümkün.

Burada sorun şu: AKP içindeki lobiler bu yasayı ne kadar istiyor? Milletin çıkarları ile lobilerin çıkarları mı kesişiyor da yasa hâlâ çıkmadı? Bu soruların cevabını en iyi kendileri bilir…

Ben ‘Hal Yasası’ düzenlemesinin Şimşek yönetimi için enflasyonla mücadelede bir samimiyet sınavı olacağını değerlendiriyorum.

Bu konu harici bir sınav da ‘Kamuda Tasarruf’ meselesidir.

Bütçede geçmiş hataların bedeli olarak oluşan muazzam açığın kapatılması için zamlar peş peşe yağmakta. En son ‘Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.’

Peki, nereye kadar alım gücü düşmüş halkın üstüne zamlarla gelinecek? Açık varsa kapanması için tek yol zam değil ki? Alın size çok iyi bildiğiniz iki çözüm:

1-Kamuda 2024’ü tasarruf yılı ilan ediniz. Kurumlar arası bunu rakamları ilan ederek yarış haline getirin. Böylece vatandaş bir mücadele olduğuna ve devletin de elini taşın altına koyduğuna inansın.

2-Hukuk, demokrasi ve insan haklarında yeni paketler açıklayın. Hapisteki gazetecileri iyi niyet olarak salın. Böylece dışarıya çıktığınızda dış sermaye temini kolaylaşacaktır.

Sayın Şimşek yapısal çözümler yerine talebi, kredileri dizginleyerek enflasyonu düşüremez. Hele alım gücü düşmüş halkın ihtiyaç kredi faizini artırmak, kredi kartları düzenlemeleri v.b işler talebi aşağıya itmez sadece borçla dönen vatandaşı boğar.

Evet kabul ediyoruz, perakende hacmi yıllık %31 artarken sanayi üretimi artışı %7,4 ama sorunun kaynağı halkın tüketimi değil. Merkez’in bastığı para, bütçe için yapılan zamlar, giren göçmenlerin talepleri, dışa bağlı sanayideki kur geçişkenliği… Bunlara odaklanmak gerekiyor, aksi halde karşınızda etkili bir muhalefet yok diye sadece halka fatura çıkarmak da doğru ve adil bir çözüm yolu değildir.

Türkiye girişimcisi, emekçisi, coğrafyası ve jeopolitik önemi ile büyük bir ülkedir. Mevcut sorunları da aşacaktır. İhtiyacımız olan doğru politikalarda ısrar etmektir.