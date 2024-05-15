Şimşek çakmadan gök gürlemez atasözünün anlamı nedir?

Şimşek çakmadan gök gürlemez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Karşılaşılan her olayın bir nedeni ve ona bağlı olarak bir de sonucu olduğunu, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan durumların genellikle bir sebebe bağlı olarak geliştiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Oluşan durumların rastgele veya sebepsiz olmadığı, belirli nedenlerden kaynaklandığı anlatılmak istenirken bir sonucun oluşabilmesi için gerekli şartların ve nedenlerin oluşmuş olması gerektiğini vurgulamak amacıyla kullanılır.

ŞİMŞEK ÇAKMADAN GÖK GÜRLEMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İşten çıkarılacağını bile bile kıyafet kurallarına uymadın o zaman kovulduğuna şaşırma, şimşek çakmadan gök gürlemez."