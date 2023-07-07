Şimşir bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ŞİMŞİR BİTKİSİ NEDİR?

Şimşirgiller familyasından; her zaman yeşil çalı veya ağaç halinde odunsu bir bitki cinsidir. Yurdumuzda yetişen adi şimşir; çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri ye ilimsi sarıdır. Yaprakları ve dallarının kabuğunda; alkoloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler ve tanen vardır.

ŞİMŞİR BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Kanı temizler.

-Terletir, ateş düşürür ve vücudu rahatlatır.

-Hafif derecede müshildir.

-Karaciğer hastalıklarında kullanılır.

-Hazmı kolaylaştırdığı gibi kabızlığı da gidermekte büyük yararı bulunur.

-Romatizma gibi rahatsızlıklar için kullanılması tavsiye edilmektedir.

-Sara gibi sinir hastalıkları için ideal bir bitkidir.

-Mide sorunları ve bağırsak rahatsızlıkları için oldukça yararlı bir bitkidir.

-Saç dökülmeleri için ideal bir bitki olup, yaprakları kaynatılarak saçların yıkanması halinde etki ettiği görülmektedir.

-Sarılık ve karaciğer iltihablarını giderir.

NASIL KULLANILIR?

Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Şifası yapraklarında ve dallarındadır.

Toz halde günde 1 çay kaşığı yemeklerde yenir.