Simsiyah dumanlar çıkararak çevreyi zehirleyen araç bakın kimin çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simsiyah dumanlar çıkararak çevreyi zehirleyen araç bakın kimin çıktı

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın trafikte ilerleyen arabasında siyah egzoz dumanları yükseldi. Bu durum, ortaya trajikomik bir durum ortaya çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait resmi bir aracın trafikte ilerlerken yaydığı siyah egzoz dumanları dikkat çekti.

Görüntüler, Bakanlık aracının arkasında seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

BAKANLIK ARACINDA SİYAH EGZOZ DUMANI

Sosyal medyada kullanıcılar, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürüten bir bakanlığa ait araçtan böyle bir görüntünün çıkmasını 'trajikomik' olarak yorumladı.

EGZOZ DUMANININ ÇEVREYE ZARARLARI

Egzoz dumanının; çevreye ve insanlara oldukça ciddi zararları vardır. Çevreye; hava kirliliği, asit yağmurlarına sebep olma, küresel ısınma ve ekosistemlere zararı olurken, insan sağlığında ise; solunum problemleri, kalp ve damar hastalıkları ve kanser riskine sebep olabilir.

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