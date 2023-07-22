Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın

“Simyacı”nın yazarı Paulo Coelho’dan başucu notu yapılacak 15 muhteşem söz…
Elveda diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir.
Hiç yenilmemiş insanlar vardır. Onlar hiç savaşmamış olanlardır.
En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz.
Başkalarını memnun etmek için yaşarsan herkes seni sever, kendin hariç.
Başkalarının ne düşündüğü önemli değil çünkü her halükarda yine aynısını düşünecekler.
Zamanını satabilirsin, ama geri satın alamazsın.
Bizi seven insanlar var, sadece nasıl göstereceklerini bilmiyorlar.
Hayatın sırrı, oysa, yedi kere düşüp, sekiz kere kalkmaktı.
Bir hayali gerçekleştirmeyi imkansız kılan tek şey vardır; başarısızlık korkusu.
Hayatın, insanın iradesini test etmek için pek çok yolu vardır, bazen hiçbir şey olmaz ya da her şey birden olur.
Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı. Harekete geçin.
Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız.
Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir.
Affet ama asla unutma yoksa tekrar yaralanırsın. Affetmek bakış açını değiştirir, unutmak ise aldığın dersi kaybettirir.
Ok ancak geri çekerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et.