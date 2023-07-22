Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın

“Simyacı”nın yazarı Paulo Coelho’dan başucu notu yapılacak 15 muhteşem söz…

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 1
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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 2

Elveda diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 3

Hiç yenilmemiş insanlar vardır. Onlar hiç savaşmamış olanlardır.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 4

En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 5

Başkalarını memnun etmek için yaşarsan herkes seni sever, kendin hariç.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 6

Başkalarının ne düşündüğü önemli değil çünkü her halükarda yine aynısını düşünecekler.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 7

Zamanını satabilirsin, ama geri satın alamazsın.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 8

Bizi seven insanlar var, sadece nasıl göstereceklerini bilmiyorlar.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 9

Hayatın sırrı, oysa, yedi kere düşüp, sekiz kere kalkmaktı.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 10

Bir hayali gerçekleştirmeyi imkansız kılan tek şey vardır; başarısızlık korkusu.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 11

Hayatın, insanın iradesini test etmek için pek çok yolu vardır, bazen hiçbir şey olmaz ya da her şey birden olur.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 12

Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Şimdi tam zamanı. Harekete geçin.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 13

Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 14

Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 15

Affet ama asla unutma yoksa tekrar yaralanırsın. Affetmek bakış açını değiştirir, unutmak ise aldığın dersi kaybettirir.

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Simyacı’nın yazarından 15 muhteşem söz. Bu sözleri okuyup güne başlayın 16

Ok ancak geri çekerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et.

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