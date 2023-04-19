Sinan Akçıl depremzede çocuklarla buluştu

Bir kez daha Kahramanmaraş'ı ziyaret eden ünlü şarkıcı, konteyner kentte kalan depremzedelerlerle buluştu. İftarda yemek dağıtan Akçıl, afetzede çocuklarla vakit geçirdi.

"GÖZLERİNİZDEKİ PARLAMAYI UNUTMAYACAĞIM"

Kahramanmaraş ziyaretinden paylaştığı kareler yürekleri ısıtan Sinan Akçıl, depremzede çocuklarla olan fotoğraflarına şu notu düştü.

''Bu geceden sonra bizi ancak her gün sevmek kurtarır. Müzik birleştiricidir ve gözlerinizdeki parlamayı unutmayacağım. Allah güzel ülkemizi korusun.''

ŞARKININ GELİRİYLE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'a giden Sinan Akçıl, yaşadıklarından ve gördüklerinden etkilenip, 'Elini Uzat' isimli şarkısını bestelemişti. Ünlü isim, şarkıdan elde edilen gelirle 20 depremzede çocuğa üniversiteyi bitirene kadar eğitim bursu vereceğini duyurmuştu.