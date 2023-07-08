Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'a çok kızgınım. 50 kere söyledim beni dinlemiyor

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, önceki akşam Yalova’nın il oluşunun 28'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Akçıl, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'a çok kızgınım. 50 kere söyledim beni dinlemiyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yalova’nın il oluşunun 28'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Sinan Akçıl, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç’ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştiri hatırlatılan Sinan Akçıl, "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” açıklamasını yaptı.

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