Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'a çok kızgınım. 50 kere söyledim beni dinlemiyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yalova’nın il oluşunun 28'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Sinan Akçıl, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç’ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştiri hatırlatılan Sinan Akçıl, "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” açıklamasını yaptı.