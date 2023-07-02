Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a sert uyarı! “Ne yapıyorsun böyle?”

Serdar Ortaç, hafızalarda yer eden parçaları ve sahne performansı kadar özel hayatı, çıkışları ve sağlık durumuyla da sıkça gündeme geliyor. Ataklar halinde gelişen MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) yıllardır mücadele eden sanatçı, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

53 yaşındaki şarkıcı, yayın sonrası o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yayın sırasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü isim, ''Nasılsın?'' sorusuna ''Şükürler olsun iyiyim'' yanıtını verdi. Tatile gitmeyeceğini belirten Ortaç, yeniden evlenip evlenmeyeceği sorusunu ise ''Evlenmeyeceğim'' diye yanıtladı.

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Gece konser verdiğini ve yeni uyandığını söyleyen şarkıcının durgun hali ise dikkatlerden kaçmadı. Ortaç'ın keyifsiz halini gören takipçileri ''Sana ne oldu?'' diye sormaktan kendini alamadı.

SİNAN AKÇIL'DAN YORUM GECİKMEDİ

Serdar Ortaç'a gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Sinan Akçıl'ın yaptığı yorum oldu. Ortaç'ın Instagram'dan sık sık canlı yayın açmasına tepki gösteren ve videonun altına yorum yapan Akçıl'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR ADAMSIN''

Ortaç'ı bu konuda daha önce de uyardığının altını çizen Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

Ortaç ne yapıyorsun böyle? Bin kere söyledim sana seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığı da düşünce yapınla yen diye. 'Haklısın' dedin ama aynı şeyler. Üzülüyorum, çok önemli bir adamsın. Ama hiçbir zaman farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun.

''ÇOK KONUŞMAK İSTİYORSAN ARA BENİ''

Yaptığı yoruma gelen eleştiriler üzerine bir yorumda daha bulunan Akçıl, ''Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? Yapma Ortaç. İhtiyacın yok. Çok konuşmak istiyorsan ara beni saatlerce dertleşirim seninle. Seni çok sevdiğim için yazmak zorundayım bunu ve yukarıda yazdığımı'' dedi. Serdar Ortaç'ın, meslektaşının uyarısı karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.



