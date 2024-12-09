Sinan Akçıl'dan Wanda Nara'ya olay gönderme! Anonsu tepki çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi kadın şarkıcı' kategorisinde ödülü kazanan isim Simge Sağın oldu. Ödülü vermek için sahneye çıkan Sinan Akçıl kendini tutamadı, Wanda Nara göndermesi dikkat çekti.

50. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünün sahibi Simge Sağın oldu. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla beraber ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de adı sık sık anılıyor.

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SİNAN AKÇIL KENDİNİ TUTAMADI

İddialı kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahneye çıktı. Akçıl sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Icardi göndermesi yaptı.

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"WANDA NARA ÇOK ÜZÜLECEK AMA”

Akçıl Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi. Akçıl'ın bu sözleri sonrası kimi bu ana gülerken kimi ise bu durumu "Gereksiz" buldu.

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