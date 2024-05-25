Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’un Niğde’de olmadığı ortaya çıktı

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş davası sürerken MHP Mersin eski Milletvekili Olcay Kılavuz’dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

"ALAKAM VARSA KAFAMA SIKARIM"

Kılavuz cinayet günü ve cinayetten birkaç gün önce Niğde olduğunu söylemiş, ‘zerre dahlim varsa kafama sıkarım’ demişti.

“CİNAYETTEN ÖNCE MERSİN’DE”

23 Derece X hesabının sahibi Gökhan Özbek, Kılavuz’un bu iddiasıyla ilgili fotoğraflar paylaşarak “Olcay Kılavuz Seyhan Avşar‘a açıklamasında Sinan Ateş cinayetinden önce Niğde’de olduğunu beyan etmiş. Hatta bir kaç gün öncesini de ifade ediyor… Yalnız kendi X hesabında cinayetten önce Mersin’de olduğunu görüyoruz. Cinayet günü ise X ve Facebook hesabından her hangi bir paylaşım yapılmamış” notunu düştü.