Sinan Ateş cinayetinde flaş tutuklama. Tetikçiye Sinan Ateş’in yerini bildirmişti

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, soruşturmada görevli olan ve tetikçiye Sinan Ateş’in yerini bildiren komiser M.E.A'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sinan Ateş cinayetinde flaş tutuklama. Tetikçiye Sinan Ateş’in yerini bildirmişti

Geçtiğimiz yılın aralık ayının 30. gününde Ankara’nın en işlek yerlerinden biri olan Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Ateş’in cinayetine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile Ülkü Ocakları eski yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

KOMİSER

Olay sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş’ın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, Demirbaş’ı sakladığı iddia edilen Kılavuz’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. Kılavuz hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.

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GÖZALTINA ALINMIŞTI

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, biri komiser olmak üzere 2 polis dün sabah gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı ise dosyanın emniyet ayağında yaşanan yeni bir skandalı ortaya çıkardı.

EV ADRESİNİ SIZDIRDI

M.E.A’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. Buna karşın M.E.A’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında M.E.A ile gözaltına alınan polis dışında 3 kişi daha gözaltına alınmıştı. Dün gözaltına alınan 5 kişi de doğrudan adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan komiser M.E.A'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

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