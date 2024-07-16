Sinan Ateş cinayetinde 'Mogan Gölü' detayı: Cinayet silahını bulmak için arama yapılmış

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde vurularak öldürülmesinin ardından, katil zanlısı Eray Özyağcı'nın kaçtığı yerlerden biri olarak değerlendirilen Mogan Gölü'nde arama yapıldığı öğrenildi. Cinayet soruşturmasında, Özyağcı'yı olay yerinden kaçıran tutuklu sanık Vedat Balkaya'nın, Mogan Gölü çevresinde bir süre beklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu kapsamda, suç aletinin gölde bulunabileceği düşüncesiyle 1 Ocak 2023'te Mogan Gölü'nde arama gerçekleştirildi.

SİLAHI ARAMADA 5 DALGIÇ GÖREVLENDİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürü Oben Özbay'ın Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıya istinaden, Sualtı Grup Amirliği'nden 5 dalgıç polis arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve kıyıdan 15 metre açıkta gerçekleştirilen dalışlarla yapılan aramalarda, suç aleti bulunamadı. Detaylı arama sonuçlarına rağmen, suç aletine rastlanmadığı bildirildi.

ERAY ÖZYAĞCI SİLAH İÇİN NE DEMİŞTİ?

Soruşturma sırasında tetikçi Eray Özyağcı, cinayet sonrası Vedat Balkaya ile olay yerinden uzaklaştıklarını ve başka bir araca geçtikten sonra silahı sakladığını belirtti. Özyağcı, Ankara'yı pek bilmediği için hangi güzergahlardan geçtiğini hatırlamadığını, ancak bir süre sonra otobana girdiklerini fark ettiğini söyledi. Yaklaşık birkaç saat yol aldıktan sonra aracı durdurmalarını istediğini ve tek başına araçtan inerek çalılıkların olduğu bir yere gittiğini ifade etti.

Burada, olayda kullandığı GLOCK marka tabanca, 32'lik şarjör ve normal 15'lik şarjörü, içlerinde yaklaşık 35 adet fişekle birlikte çalıların altına gizlediğini belirtti. Amacının daha sonra buraya gelip silahı almak olduğunu, ancak şu an yerini hatırlamadığını söyledi. Silahı, yaklaşık 1.5-2 yıl önce İstanbul'da tanımadığı bir kişiden 50 bin TL karşılığında aldığını ve silahı sakladıktan sonra İstanbul'a doğru yola devam ettiklerini ekledi.