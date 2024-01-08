Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı

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Sinan Ateş cinayetinde soruşturmaya yerel seçim ayarı. Savcı 2 aylık izne çıktı
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının savcısı 2 ay rapor alıp izne çıkınca iddianamenin yerel seçimden sonraya kaldığı iddia edildi. Soruşturma MHP’li Ulvi Yönter ile görüşen Başsavcı vekiline kaldı.

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre soruşturma savcısı Ayhan Ay, 2 aylık sağlık raporu alarak izne çıktı. Dosya Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devrildi.

Dolayısıyla iddianamenin yerel seçimlerden önce tamamlanması zor gözüküyor. Adliye kulislerinde ise bomba bir iddia dolanıyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iddianamenin yazımının AKP ve MHP arasında krize neden olacağı gerekçesiyle istenmediği öne sürülüyor. Bu sebeple de Savcı Ay’ız izne çıkmasının istendiği iddia edildi.

BAŞSAVCI VEKİLİNİN MHP’Lİ YÖNTER İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrıca dosyanın devredildiği Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Ankara'da görüştüğü ortaya çıkmıştı. Görüşmede Yönter'in Altun'a "Yargıtay üyeliği karşılığında Serdar Öktem'in tahliyesini istediği" iddia edilmiş ve Ahmet Altun bu iddialara cevap vermemişti.

“MHP GEREĞİNİ YAPTI”

Öte yandan AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen Özışık kardeşlerden Baki Özışık, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.

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NELER OLDU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2019’da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na Sinan Ateş’i getirmiş ancak Ateş kısa sürede görevden alınmıştı. Ateş’in Bahçeli hastanedeyken yerine geçecek ismi konuşmasından dolayı görevden alındığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de motosikletten açılan ateş sonucu öldürüldü.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklandı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de tutuklandı.MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de tutuklananlar arasında yer alıyor.

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