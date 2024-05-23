Sinan Ateş cinayetinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı hakkında bomba karar ortaya çıktı

Gazeteci Recep Canpolat, sosyal medya hesabından Sinan Ateş davasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Canpolat, yaptığı paylaşımda Sinan Ateş davasındaki mahkemenin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli görüp yurt dışına çıkışını yasakladığını ifade etti.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI'NA YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞ

Recep Canpolat sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda,

“Tarih 8 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 6 gün önce, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Hakkında Hakim Tolga Keleş tarafından bir karar veriliyor… HUKUKSAL olarak İbretlik bir belge… Kararda Sinan Ateş cinayetiyle ilgili eldeki deliller ışığında, şüpheli Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASI ve YURT DIŞINA ÇIKIŞININ YASAKLANMASI, kararı, kayıtlara geçiyor. ANCAK, İddianamede azmettiriciler içinde görülmeyen, merhum Sinan Ateş’e kurulan organize suç örgütünün başlarından biri olan şüpheli Ahmet Yiğit Yıldırım, konforlu bir alanda, çakarlı arabalarla poz vermeye devam ediyor. Hala bu adamı görevde tutan AKIL, hem Ülkü Ocakları’na, hem de MHP’nin kurumsal kimliğine zarar verdiğinin farkında değil mi? BU ŞAHSI VE DİĞER AZMETTİRİCİLERİ kim koruyorsa, Sinan Ateş’in kanı ellerine bulaşmış durumdadır. Kısacası, BİR AKADEMİSYEN, BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ VE ÜLKÜCÜ BİR GENÇİN KATİLİDİR… (Belgeleri inceliyorum, devam edeceğim…)” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi yazılmayan “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerdeki aracı, daha önce mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kullandığı iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, 06 DB 7018 plakalı Passat marka aracın Ülkü Ocakla­rı’nın kullanımında. Paylaşılan Fotoğrafta, aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin önünde park edilmiş olduğu görünüyor.

ARAÇ CİNAYETİN ARDINDAN DA KULLANILMIŞ

Tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı iddia edilen Ülkü Ocakları'na ait çakarlı aracın, Sinan Ateş cinayetinden sonra da kullanıldığı ortaya çıktı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı görülen aracın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişinin olması, aracın cinayetten sonra da kullanıldığını ortaya çıkardı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’daki ofisinin önünde tetikçi Eray Özyağcı tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından bir dizi iddia ortaya atıldı. Cinayetin MHP tarafından gerçekleştirildi iddiaları MHP lideri Bahçeli tarafından yalanlanırken, tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı "Audi marka" çakarlı araç ile Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı aracın aynı olduğu iddia edilmişti.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş 16 Mart 2022 tarihinde, Mersin eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’e WhatsApp’tan dikkat çeken bir mesaj yazdığı ortaya çıktı.

Ateş’in yakın dostlarından Bursa eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, T24’ten Candan Yıldız’la bu kritik yazışmayı paylaştı.

Sinan Ateş yazdığı mesajda, "Peşime katiller takmışlar. Çok haber veren oldu. Sen de tanıştığın kişileri ikaz et. Ahmet’in bu tavrı Türkiye’yi karıştırmaya yönelik de" sözlerini sarf etmiş.