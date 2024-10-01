Sinan Ateş davasında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş davasında flaş gelişme

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada katil zanlısı Eray Özyağcı'nın, gazeteciler Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'e 'gülerek' eliyle tetik işareti yapması dava dosyasına girdi.

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında katil zanlısı Eray Özyağcı'nın gazetecileri tehdidiyle alakalı tutanak dava dosyasına girdi.

Katil Eray Özyağcı, dünkü duruşmada salondan çıkarılırken gazeteciler Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'e 'gülerek' eliyle tetik işareti yaptı.

Mahkeme Başkanı, Eray Özyağcı’nın salondan çıkarılırken gazeteci Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a eliyle tetik işareti yaparak, "DHKP-C’liler sizinle görüşeceğiz" sözleriyle ilgili jandarmanın tuttuğu tutanağın dosyaya eklendiğini ifade etti.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın 19 Temmuz tarihindeki duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını duyurmuştu. Mütalaada, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Mütalaada, 11 sanığın 20'şer yıla kadar, 1 sanığın 5 yıla kadar hapsi istenirken, 3 sanığın beraatine karar verilmesi, 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep ediliyor.

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