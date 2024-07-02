Sinan ateş davasında gerginlik. Ayşe Ateş'in avukatları dışarı çıkarıldı

Sinan ateş cinayetinin birinci davasının ikinci celsesi devam ediyor. Ateş'in eşi Ayşe Ateş’in avukatının duruşma salonundan çıkarılması istendi.

Salonda gerginlik çıktı. Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ali Yücel’in de dışarı çıkartılması talimatı verildi. Müştekilerin tepki göstermesi üzerine Ali Yücel salonda kaldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN POLİSLERE TEPKİ

Ancak mahkeme başkanı müşteki tarafında kendisine tepki gösteren iki kişiyi dışarı çıkarttı. Mahkeme Başkanı emrini tekrarlatan polislere sert tepki gösterdi. Sicil numaralarını istedi.

Mahkeme başkanı polislere tepki göstererek "Kimden korkuyorsunuz, görevinizi yapmıyorsunuz, devletin gücünü yerine getirmiyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

İddialara göre, mahkeme başkanı, emniyet müdürünü çağırarak, emrini yerine getirmeyen polisler hakkında da tutanak tutulmasını istedi.

Mahkeme başkanına itiraz eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çalışkan, kolluk kuvvetlerinin zoruyla salondan çıkarıldı.

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