Sinan Ateş davasında Hakim siyasileri uyardı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in davası 3 . günde de devam ediyor.

Dün duruşmada yaşanan tartışmadan sonra bir avukat ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır duruşmadan çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı, duruşma salonundan çıkarılanların geçici olarak salona geri alınmasını talep etti.

Ancak hakim, siyasilerin duruşma düzenini bozması halinde bu durumun siyasi bir müdahale olarak değerlendirileceğini belirterek siyasileri uyardı.

Öte yandan bugün Ateş’in yanında davada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oturuyor.

NELER OLDU?

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş davasının duruşmasında üçüncü gün.

Dava, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Şimdiye kadar 21 tutuklu sanığın ifadesi alındı.

Doğukan Çep, silahlı eylemi organize ettiği suçlamasıyla ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu iddia edilen Tolgahan Demirbaş ise Sinan Ateş'e karşı "suça azmettirme suretiyle toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal ise Sinan Ateş'e karşı "topluluk halinde işlenen suça yardım eden fail olarak, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.