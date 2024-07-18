Sinan Ateş davasında mesajlar ortaya çıktı. Jandarma Ülkü Ocaklarını kolluyor iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş davasında mesajlar ortaya çıktı. Jandarma Ülkü Ocaklarını kolluyor iddiası

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş soruşturmasındaki mesajlarda Jandarma'nın gaspa karışanlara 'Ülkü Ocakları'na zarar gelmesin' diye operasyon yapmadığı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesiyle ilgili davada sona yaklaşılırken, soruşturma dosyasından yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinan Ateş davası sanıklarından eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım arasındaki mesajlardan bazı bölümleri paylaştı.

Bu mesajlarda, 2021 yılında Çayırova Ülkü Ocakları Başkanı ile eski MHP Çayırova İlçe Başkan Yardımcısının bir gasp olayına karıştığı ve Jandarma’nın düzenli olarak Ülkü Ocakları yöneticilerine bilgi verdiği görüldü.

Tolgahan Demirbaş, Yıldırım’a gönderdiği mesajda, "Jandarma bunlara operasyon yapacak fakat gündem yoğun diye yapmak istemiyorlar, mecbur kalmışlar" ifadelerini kullandı ve bir Jandarma yüzbaşının kendisinin aranması durumunda bilgi vereceğini söylediğini belirtti.

Demirbaş ayrıca, Jandarma’nın Ülkü Ocakları’na zarar gelmemesi için operasyon yapmak istemediğini şu sözlerle aktardı: “Jandarma, basına düşmesinden ve bu durumun Ülkü Ocakları’na zarar vermesinden çekindikleri için bir aracı vasıtasıyla bana ulaştılar, 'kaçmasın, gelsin yardımcı olalım' diye."

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