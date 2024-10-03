Sinan Ateş davasında yeni gelişme. Savcı iki ismin tahliye kararına itiraz etti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırıda öldürülmesinden sonra faillerinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 11 sanık beşi ağırlaştırılmış müebbet hapis olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan avukat Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Çağlar Zorlu'nun ise beraatle beraber tahliyesine karar verildi.

SAVCIDAN İKİ İSMİN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Dosyanın savcısından ise dikkat çeken bir hamle geldi. Savcı, avukat Serdar Öktem ve eski MİT mensubu Çağlar Zorlu hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Gazeteci Ersin Eroğlu, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Sinan Ateş davası savcısı, avukat Serdar Öktem ve eski MİT mensubu Çağlar Zorlu hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Savcı suçun mahiyeti dolayısıyla sanıkların kaçma şüphesi olduğunu belirtti” ifadelerini kullandı.