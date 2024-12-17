Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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5 sanık 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

"8 AY ÖNCE PLANLADILAR"

Gerekçeli kararda azmettirici Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, Sinan Ateş'i öldürmek için 8 ay önce plan yapmaya başladıkları, bu kapsamda olayı ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştireceklerini, olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını olaydan önce detaylı olarak planladıkları ve bu plan doğrultusunda icra ettikleri belirtildi.

Bu kapsamda olay öncesinde maktulün nerede oturduğu, görev yaptığı, ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı gibi konularda detaylı araştırma yaptıkları, maktulün kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda ayrıntılı bilgi topladıkları belirtildi. Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'in evinin konumunu Burak Kılıç'ın gönderdiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'ın da Sinan Ateş'in telefon ve adres bilgilerini gönderdiği belirtildi. Tolgahan Demirbaş'ın, olay gerçekleştikten sonra tetikçi Eray Özyağcı ve onu olay yerinden motosikletle kaçıran Vedat Balkaya'yı, 06 BSG 411 plakalı beyaz renkli araç ile Gölbaşı ilçesinde beklediği, sonra da aynı araçla kaçırdığı belirtildi.