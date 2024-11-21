Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler! Saldırının azmettiricisi çifte cinayet işledi

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Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler! Saldırının azmettiricisi çifte cinayet işledi

Öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e gerçekleştiren saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt'un 2 cinayet işleyerek kayıplara karışmasından sonra açıklama geldi. Selma Ateş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun" dedi.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt, elektronik kelepçeli olarak ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi katletti.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt cinayet işlediSinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt cinayet işledi

"BİZLERE YAŞATTIĞINIZI YAŞAMADAN CAN VEREMEYİN"

Haberin kamuoyuna yansımasından sonra Selma Ateş’ten de bir açıklama geldi. Ateş, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, “Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun. Bizlere yaşattığınızı yaşamadan can veremeyin” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş, şunları yazdı:

"Basına düşen habere göre; Mahkemede şahsıma saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor. Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun. Bizlere yaşattığınızı yaşamadan can veremeyin."

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