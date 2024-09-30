Sinan Ateş davasının ikinci duruşması başladı! Kapıda yoğun güvenlik önlemleri

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşmada, esas hakkındaki savunmalar alınacak.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de 09.30 başlandı. Duruşma sebebiyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, çevik kuvvet polisi ve TOMA hazır bulundu. Cezaevi çevresinin yanı sıra duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem aldı. Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar alınacak.

Temmuz ayında yapılan son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

TURKUAZ BASIN KARTI OLMAYANLAR DURUŞMAYA ALINMADI

Öte yandan, geçtiğimiz duruşmalarda basın mensupları duruşmaya alınırken, bu duruşmaya turkuaz basın kartı bulunmayan basın mensupları giremedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Mahkeme Başkanı, “Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıyor. Bizim kimin basın mensubu olup olmadığına dair belirleme yetkimiz yok, bu yetki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda. Biz, 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız. Bu yüzden de sadece yeni basın kartı olanları duruşmaya alıyoruz” dedi.

AYŞE ATEŞ'TEN DURUŞMA ÖNCESİ İLK AÇIKLAMA

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşma öncesinde yaptığı açıklamada "Tüm siyasi partilerde rahatsız olan çok sayıda isim var. Ellerinden geldiği kadar bu davaya destek oluyor, yanımızdalar. MHP içinde de bu durumdan rahatsız olup, üzülen birçok milletvekili var. İsim sormayın, için için yanan, bu durumdan çok rahatsız olan ama sesini çıkarmayan, çıkaramayan vekiller olduğunu biliyorum. Ama üzerindeki baskılardan dolayı söyleyemiyorlar. Kim olursa olsun bir zulüm var ortada. Aklı ve vicdanı olan her insan buna üzülür zaten" ifadelerini kullandı.