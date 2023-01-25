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Sinan Ateş soruşturmasında gözaltına alınan avukatın arşivinde yok yok

Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında MHP ve Ülkü Ocakları’na yakınlığıyla tanınan Avukat S. Ö. gözaltına alındı. Cinayetten önce sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan S. Ö.’nün kısa süre önce tüm hesaplarını kapattığı görüldü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:34
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Sinan Ateş soruşturması avukatlara uzandı. Arşivde yok yok

Sinan Ateş soruşturmasında gözaltına alınan avukatın arşivinde yok yok
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındığı öne sürülen, daha sonra iki kez serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş bugün yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan 3 isimden Avukat S. Ö., daha önce MHP’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olmuştu. S. Ö.’nün MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve çok sayıda MHP’li isimle yan yana fotoğrafları bulunuyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI AKTİF ŞEKİLDE KULLANIYORDU, KAPATTI

Sinan Ateş suikastı öncesinde sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan S. Ö., yakın bir süre önce sosyal medya hesaplarının tamamını kapattı. MHP içinden çok sayıda isimle birlikte poz veren S. Ö.’nün arşivine TELE1.com.tr’den Egehan Erkün ulaştı.

DOĞUKAN ÇEP’İN AVUKATIYDI

Diğer yandan Avukat S. Ö.’nün, Sinan Ateş suikastının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep’in avukatlığını yaptığı da biliniyor. Çep, 2013 yılında Gülsuyu’nda öldürülen Hasan Ferit Gedik davasının firari hükümlüsü konumunda yer alıyordu.

DEVLET BAHÇELİ’Yİ ÇOK KEZ ZİYARET ETTİ

Avukat S. Ö.’nün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında yan yana çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

MHP Genel Merkezi’ni sık sık ziyaret ettiği görülen S. Ö., Bahçeli’nin makamındaki fotoğraflarının yanı sıra MHP liderinin elini öptüğü anın fotoğrafını da paylaşmıştı.

ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI AHMET YİĞİT YILDIRIM İLE YAN YANA

Öte yandan S. Ö., Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile de aynı karede olduğu çok sayıda paylaşım yaptı. Yıldırım ile S. Ö.’nün uzun yıllardır süregelen bir samimiyeti olduğu biliniyor.

OLCAY KILAVUZ İLE AYNI KAREDE

S. Ö.’nün, Bahçeli ile Yıldırım’ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile de aynı fotoğraf karesinde yer aldığı görüldü. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında bugün üçüncü kez gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’ın, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile aynı evde bulunduğu iddia ediliyordu.

MHP İDDİASI GÜÇLENDİ

Sinan Ateş suikastıyla ilgili MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk’ün tutuklanması, kamuoyunda ‘siyasi cinayet’ iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. MHP’den milletvekili adayı olan ve çok sayıda kilit isimle yan yana görülen Avukat S. Ö.’nün de gözaltına alınması söz konusu iddialarla ilgili yeni bir detay olarak kayda geçti.

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