Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'linin HDP'lilerle halay çektiği ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP'li avukat Serdar Öktem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öktem’in HDP’lilerle halay çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.



O görüntüleri Twitter hesabından paylaşan gazeteci Recep Canpolat, “Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’lilerle gerile gerile halay çekip, birlikte ödül alan Serdar Öktem, şehit Sinan Ateş’in cinayetine karıştığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oturdukları koltuklarda caka satarak bunları savunanları, ibretle izliyoruz.” notunu düştü.







TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.







Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.







Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



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