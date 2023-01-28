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Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'linin HDP'lilerle halay çektiği ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan MHP'li avukat Serdar Öktem'in HDP'lilerle halay çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:48
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Sinan Ateş soruşturmasında alınan MHP'linin HDP'lilerle halay fotoğrafları çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'linin HDP'lilerle halay çektiği ortaya çıktı
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHP'li avukat Serdar Öktem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öktem’in HDP’lilerle halay çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

O görüntüleri Twitter hesabından paylaşan gazeteci Recep Canpolat, “Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’lilerle gerile gerile halay çekip, birlikte ödül alan Serdar Öktem, şehit Sinan Ateş’in cinayetine karıştığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oturdukları koltuklarda caka satarak bunları savunanları, ibretle izliyoruz.” notunu düştü.



TUTUKLU SAYISI 18 OLDU
Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.



Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Adalet her şeydir.
28.01.2023 13:39
Şaşırmadım... MHP nin milletin sorunları ve geleceğini düşünen bir parti olduğuna zaten inanmıyorum artık.... Sinan Ateş cinayetine kimlerin bulaşmış olduğunu millet az çok tahmin ediyor. Göreceğiz.  
 
Tamer TÜRK
28.01.2023 13:03
Şu tepedeki isimleri bir türlü bulamıyorlar çok enteresan 😂😂😂  
 
Objektif
28.01.2023 13:00
Damat ın giderken dediği gibi at izi it izine karışmış.  
 
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