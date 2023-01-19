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Savcılıktan ‘Sinan Ateş’ açıklaması: Savcı değişmedi ikinci bir savcı atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasına dair yaptığı açıklamada savcı değişikliği yapılmadığını belirtti. Mevcut savcıya ek olarak yeni bir savcının daha soruşturmaya dahil olacağı aktarıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:44
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Sinan Ateş soruşturmasında savcı değişmedi ikinci bir savcı atandı

Savcılıktan ‘Sinan Ateş’ açıklaması: Savcı değişmedi ikinci bir savcı atandı
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildiği belirtilmişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı ve mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verdi.

SAVCI DEĞİŞMEDİ

Sinan Ateş cinayeti olayının başından itibaren soruşturmaya bakan savcı ise izne ayrıldı. Yeni savcının görevlendirilmesinin ardından MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’ın serbest bırakıldığı belirtildi.

Ateş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “maktül Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yapılan bir kısım haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULANDI’

Soruşturmada cumhuriyet savcısının değiştirildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirten Savcılık konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

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coskun
19.01.2023 14:23
sinan OGAN ı oyun dışı bıraktılar. Sinan ATEŞ i öldürdüler. maalesef mızrak çuvala sığmadı. bunları görmemek için kör olmak gerek  
 
Adalet adalet
19.01.2023 13:38
Bu davaya hor bakanlar var, bu dava büyük, bu davanın açıklığa kavuşturulması için en az üç savcının ortak çalışması gerekir.  
 
yasin
19.01.2023 13:15
sinan ateş in mhp de parti başkanlığı için adı geçiyor olabilir mi? bu yüzden mi öldürüldü. yolun başında hallettiler. etrafında toplananlara gözdağı da verilmiş oldu.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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