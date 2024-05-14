Sinan Ateş’e saldırının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’e saldırının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e gerçekleştirilen suikastın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e saldırı anının görüntüleri X platformundan paylaşıldı.

Doç. Dr. Sinan Ateş, Cuma Namazı’ndan çıkarken yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik de yer alıyor.

Görüntülerde Ateş vurulduktan sonra yere düşünce yanında bulunan isimler Ateş’in belindeki silahı alarak kaçan tetikçi Eray Özyağcı'ya karşılık vermeye çalışıyor.

Saldırıya ait görüntüleri iktidara yakınlığıyla bilinen ve kendisini gazeteci olarak tanıtan Emre Ercis X hesabından paylaştı.

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