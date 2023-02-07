Sinan Ateş'i öldüren tetikçiyi kaçırmak için Bolu’da gerçekleşen esrarengiz buluşma. Ünlü güvenlik yazarı Tolga Şardan açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı, dün akşam saatlerinde yakalandı.

T24 yazarı Tolga Şardan, Özyağcı’nın neredeyse kaçacağını belirtti.

Tetikçinin bugüne kadar kaçabilmesine yönelik sürecin de ilginç olduğunu dile getiren gazeteci, edindiği şu bilgileri paylaştı:

"İddiaya göre; Ateş’in öldürülmesi eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle tutuklanan Avukat Serdar Öktem ile Ülkü Ocakları Genel Merkez eski yöneticisi Tolga Demirbaş, cinayetten sonra Bolu’da buluştu. Öktem’in İstanbul’dan, Demirbaş’ın da Ankara’dan Bolu’ya ulaştığı anlaşıldı.

Buluşma sırasında cinayetin tetikçisi olduğu iddiasıyla aranan Eray Özyağcı da Demirbaş’la birlikteydi. Hatta, Öktem ve Demirbaş’ın kullandıkları cep telefonlarının sinyal hareketlerine bakıldığında Bolu ve çevresinde uzun süreyle tur attıkları belirlendi.

İşin önemli boyutu ise tetikçi Özyağcı’nın bu buluşmanın ardından dün yakalanana kadar kayıplara karışması.

EMNİYET GÖZALTI TALİMATINI BEKLETTİ Mİ?

Cinayet soruşturması kapsamında ilginç bir bilgiye daha ulaştım.

Şöyle ki; savcılık, şüpheli Tolga Demirbaş’ın üçüncü kez gözaltına alınması amacıyla 'gizli' talimat yazdı. Hatta bilgi sızmasının önlenmesi amacıyla talimat, UYAP sistemine yüklenmedi. Aynı talimatta Demirbaş’ın gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve işyerinde arama yapılması istendi.

Talimat sonrasında iki gün süreyle gözaltı işlemi gerçekleşemedi. Bunu nedeni ise Demirbaş’ın adresinin Ülkü Ocakları olarak çıkmasıydı. Adres bu şekilde çıkınca arama da yapılmadı.Savcılık bu kez ikinci bir talimat yazdı. Bu talimatta da Demirbaş’ın gözaltına alınması istendi. Ancak bu kez iddiaya göre arama ve el koyma talebi yoktu.

Cinayetin önemli isimlerinden Demirbaş’ın gözaltına alınmasında yaşanan gelişmeler, aldığım bilgiye göre Adalet Bakanlığı’na yansıdı.

İddiaya göre, bu aşamadan sonra bir görüşme trafiği yaşandı ve Demirbaş gözaltına alındı.

DEMİRBAŞ'I ARAYAN TETİKÇİLER KİM?

Bu arada bir başka bilgi daha var. Yine Tolga Demirbaş’la ilgili.

İddiaya göre; savcılık, Ateş’in öldürülmesinden sonra bazı emniyetçilerin, henüz adı gündeme gelmediği süreçte Demirbaş’la telefonla görüştüklerini belirledi.

Bu görüşmeler nedeniyle savcılığın önümüzdeki süreçte adı belirlenen emniyet personelinin ifadesine başvuracağı söyleniyor.

Merak edilen konulardan biri de Demirbaş’ın ilk gözaltına alındığı sırada yanında bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olay anındaki telefon görüşmeleri.

Kılavuz halen TBMM üyesi olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi. Kılavuz’un o esnada güvenlik bürokrasisinin kritik noktalarında yer alan bazı isimlerle görüşüp görüşmediği merak konusu. (…)”