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Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, “Soruşturmayı kapatmak istiyorlar, asla izin vermeyiz” dedi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 04:53
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Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz

Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, sessizliğini bozdu.

Cumhuriyet’ten Can Uğur’a konuşan Ateş, “Soruşturmayı kapatmaya çalıştıklarını aşikâr, bunu görüyoruz ama şimdiye kadar muvaffak olamadılar. Bu da şunun göstergesi bu ülkede hâlâ dürüst ve namuslu birçok devlet görevlisi var. Onların vicdanına güveniyorum. Adalet duygusundan taviz vermeyeceklerini düşünüyorum.” dedi.

"BİLGİLENDİRME GEREKLİ"

Resmi makamların kamuoyunu bilgilendirmesinin önemine işaret eden Ateş, “Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak.” diye konuştu.

Ateş şunları kaydetti:

“Asla şunu unutmasınlar biz bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti Sinan Ateş’i bağrına bastı ve onun arkasında duracaktır.”

"KILAVUZ NEDEN SESSİZ?"

Olcay Kılavuz’un MHP’den yeniden aday gösterilmesine ilişkin konuşan Ateş, “Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahısın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır.” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLETİN VEKİLİNİN BU TOPLUMA CEVAP ZORUNLULUĞU VARDIR”

Ateş sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermiyoruz bundan sonraki süreçte de göstermeyeceğiz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır.”

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