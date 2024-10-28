Sinan Ateş'in ablasına saldıran şahsın kaç para aldığı ortaya çıktı

Kaynak: Halk TV
Sinan Ateş'in ablasına saldıran şahsın kaç para aldığı ortaya çıktı

Sinan Ateş'ın duruşmasının yapıldığı gün abla Selma Ateş'e yapılan saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan saldırı için para aldığı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasında karar duruşmasını yapıldığı gün Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç’a saldırı gerçekleşmişti. Abla Selma Ateş’e saldıran Mertcan Kılıç’ın azmettiricilerden 3 bin TL aldığı iddia edildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü karar duruşmasında abla Selma Ateş Kazanç’a gerçekleştirilen saldırının ayrıntıları belli oldu.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıç’ı azmettirdikleri iddia edilen Servet Bozkurt ve Ümit Özdağ'ın yakalandığını söyledi. Saymaz, Bu iki ismin, Mertcan Kılıç’a Selma Ateş’e saldırıdan önce 3 bin TL verdiğini iddia etti.

Ayrıca Saldırgan kadına karşı basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi ayrıca azmettirenlerin de yakalandığı öğrenildi.

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Söz konusu Saymaz’ın yazısında azmettirenlerin yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri konarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti.

Öte yandan bugün yaşanan Sinan Ateş davasındaki gelişmede 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına 6 Şubat 2015'te başlanacak.

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