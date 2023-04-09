Sinan Ateş'in ablasından MHP'li Olcay Kılavuz'un adaylığına tepki

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de sokak ortasında öldürülmesi davasında soru işaretleri giderilmedi. Ateş'in ablası Selma Ateş Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Uğur'a konuştu.

BU ŞAHISIN TEKRAR VEKİL ADAYI GÖSTERİLMESİ BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİR

Olcay Kılavuz’un MHP’den yeniden aday gösterilmesine ilişkin abla Selma Ateş, “Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahısın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır” dedi.

NAMUSLU GÖREVLİLER VAR

Ateş, “Soruşturmayı kapatmaya çalıştıklarını aşikâr, bunu görüyoruz ama şimdiye kadar muvaffak olamadılar. Bu da şunun göstergesi bu ülkede hâlâ dürüst ve namuslu birçok devlet görevlisi var. Onların vicdanına güveniyorum. Adalet duygusundan taviz vermeyeceklerini düşünüyorum” dedi.

KAMUOYUNUN AKLINDA HEP SORU İŞARETLERİ OLACAK

Resmi makamların kamuoyunu bilgilendirmesinin önemine işaret eden Ateş “Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak” dedi.

Ateş şu ifadeleri kullandı:

Asla şunu unutmasınlar biz bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti Sinan Ateş’i bağrına bastı ve onun arkasında duracaktır.

KILAVUZ NEDEN SESSİZ?

Olcay Kılavuz’un MHP’den yeniden aday gösterilmesine ilişkin Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, “Biz aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermiyoruz bundan sonraki süreçte de göstermeyeceğiz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesinden önce konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçırmakla suçlanan tutuklu sanıklardan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Demirbaş’ın Kılavuz’un da oluğu evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanağın "kaybolduğu” ortaya çıkmıştı.

Sinan Ateş’i öldüren tetikçiyi kaçırmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı öne sürülen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin 28’inci dönem milletvekili aday listesinde yeniden yer aldı.

Ancak Kılavuz, kendisine listede 4’üncü sıradan yer bulabildi. Kılavuz 2018 seçimlerinde ise Mersin’den birinci sırada aday gösterilmişti.