Sinan Ateş'in ablasından yürek burkan bayram paylaşımı: Şu fotoğrafı unutmayın

Editör: Osmancan Erok

Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"ŞU FOTOĞRAFI UNUTMAYIN"

Kardeşi Sinan Ateş ile yeğeninin bayramlaştığı eski bir fotoğrafı paylaşan Kazanç yürekleri dağladı.

Kazanç şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda sevdiklerinizle kucaklaşırken şu fotoğrafı unutmayın. Sinan Ateş’in çocuklarının bu bayram elini öpecekleri babaları yok."

Öte yandan Sinan Ateş, Ayşe Ateş ile evliydi. Çiftin, Bengisu ve Banuçiçek adında iki kız çocuğu vardı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara''nın Çukurambar semtinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet’inin yürüttüğü soruşturmada tutuklananların sayısı 21’e yükselmişti.

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı''yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem tutuklanmıştı. Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı da yakalanarak tutuklandı.