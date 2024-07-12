Sinan Ateş'in annesi: Mahkemede bizimle dalga geçtiler. Böyle mi olmalı mahkeme?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Sinan Ateş'in annesi: Mahkemede bizimle dalga geçtiler. Böyle mi olmalı mahkeme?

Sinan Ateş’in annesi Selma Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sinan Ateş duruşmasında mahkemede kendileri ile dalga geçtiklerini gözü yaşlı bir şekilde ifade etti.

Ankara’da Cuma namazı çıkışında sokak ortasında kendisine pusu kurularak katledilen Sinan Ateş hakkında her geçen gün ortaya çıkan yeni gelişmeler ve Ateş’in yakınlarının dava süreci hakkında yaptıkları açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile MYP Genel Merkezinde görüştü.

Yapılan görüşme sonrasında basın açıklaması yapan Anne Saniye Ateş, Sinan Ateş’in duruşmasının görüldüğü mahkemede kendileri ile dalga geçtiklerini söyledi.

Anne Ateş, kameralar karşısında gözü yaşlı bir şekilde yaptığı açıklamada Sinan Ateş’i katledenlerin, torunlarını yetim, kendisini evlatsız gelinini de eşsiz bıraktıklarını söyledi.

Konuşulacak çok şeyin olduğunu ifade eden Anne Ateş buna karşın yüreğinin dayanmadığını torununun halen babasının öldüğünü idrak edemediğini ve babasının geleceğine inandığını söyledi.

Anne Ateş konuşmasının sonunda ise Sinan Ateş cinayetinin arkasında olanların kendilerini devlet üzerine devlet olarak gördükleri için kendilerine bu denli güvendiklerini söyledi. Konuşmasının sonunda ise dayanamıyorum diyerek sözlerini noktaladı.

“DEVLETİN NAMUSUNA LEKE SÜRDÜLER”

Anne Ateş’in bu sözleri sarf ettiği videoyu paylaşan Ayşe Ateş, mahkemede sadece kendileri ile dalga geçmediklerini aynı zamanda "Devlet için adam öldürdüm." İfadesi kullanılarak aynı zamanda devletin namusu ile dalga geçtiklerini belirtti.

Ayşe Ateş’in ifadeleri şu şekilde oldu:

“Mahkemede yalnızca bizimle dalga geçmediler. Aynı zamanda, "Devlet için adam öldürdüm." diyerek devletin namusuna da leke sürdüler.

* Kızım Banuçiçek, hâlâ babasının döneceğine inanıyor. Sinan'ın kabrini ziyaretimizde "Anne, babamın sakalları uzamıştır, değil mi? Çıkarıp tıraş edelim." dedi.

Elimiz bunu bize, çocuklarıma yaşatanların iki cihanda da yakasında olacak. Bu siyasi cinayette dahli olan herkes hem buradaki yargılamada hem de ilahî mahkemede hak ettiği cezayı alacak.”

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