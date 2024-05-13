Sinan Ateş’in cinayetten 15 dakika önce WhatsApp’tan yazdığı mesaj ortaya çıktı

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Sinan Ateş’in cinayetten 15 dakika önce WhatsApp’tan yazdığı mesaj ortaya çıktı
Sinan Ateş’in cinayetten 15 dakika ve 9 ay önce atılan iki ayrı WhatsApp mesajı dikkat çekti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında suikasta uğramasının ardından yaklaşık bir buçuk yıl geçti.

“CAN ABİM HATIRLAMAN ÇOK MUTLU ETTİ”

Ateş’in cinayetten 15 dakika önce Haluk Türk’e attığı mesaj Halk Tv canlı yayınında gündeme geldi.

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“BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞLER ABİ”

Yine Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’le cinayetten 9 ay önce yapılan yazışmalarında kritik bir detay da ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı yazışmalarda Ateş’in, Özdemir’e “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ömer Çağrı Özdemir, Sinan Ateş Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı iken Genel Sekreterlik yapıyordu.

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“İSMET BEY’LE DE KONUŞ”

Ateş’in yazışmalarında Cahit diye bahsettiği kişi ‘Ülkü Ocakları eski Bursa İl Başkanı, İsmet Bey diye bahsettiği kişi ise uzun yıllar danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman.

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